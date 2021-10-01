Предлагается обсудить солидарный налог на высокие доходы

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Министерство финансов Литвы предлагает начать дискуссию о дополнительном солидарном налоге для зарабатывающих особенно много людей.

Предлагается, что такой налог будет налагаться на все доходы, общая сумма которых будет превышать 150 средних заработных плат (СЗП) или приблизительно 200 тыс. евро.

Вице-министр Рута Билкштите, глава рабочей группы по пересмотру налоговых льгот, в среду заявила, что такой налог мог бы составить, к примеру, 3 процента. Налогом облагались бы все доходы — и доходы по трудовым договорам или индивидуальной деятельности, и проценты от прибыли или доходы от продажи имущества.

Она также отметила, что целью этого предложения является восстановление после пандемии и солидарный вклад тех, кто получает высокие доходы.

Сейчас доходы от трудовых отношений для 60 СЗП облагаются подоходным налогом в 20%, а свыше 60 СЗП — 32%. Индивидуальная деятельность облагается 15-процентным налогом от прибыли, другие доходы до 120 СЗП — также 15-процентным налогом, а свыше 120 СЗП — 20-процентным.