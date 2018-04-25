Предлагается взять в кредит 30 млн евро, что бы выделить на оборону 2% от ВВП

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

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Госсовет по обороне (ГСО) предлагает государству взять заём в размере около 30 млн евро с тем, чтобы страна в этом году могла обеспечить выполнение обязательства по ассигнованиям на нужды обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).

«ГСО постановил предложить, чтобы в 2019 году были обеспечены 2% на оборону, а для этого следует воспользоваться предусмотренной в законе о бюджете возможностью дополнить оборонные ассигнования 2019 года путем займа», – сказал журналистам после заседания ГС старший советник президента по вопросам нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас.

В оборонном бюджете этого года предусмотрено выделить 948 млн евро. В конце прошлого года было подсчитано, что это составит 2,01% ВВП.

Согласно экономическим прогнозам, обновленным на прошлой неделе, сейчас эта сумма не достигнет 2% ВВП.

Официальные данные НАТО свидетельствуют о том, что Литва и в прошлом году не достигла показателя оборонных ассигнований в 2% от ВВП.

Большинство политических партий подписали соглашение, согласно которому в 2030 году оборонные ассигнования достигнут 2,5% ВВП.

Закупка шести вертолетов

ГСО также договорился с 2020 года «последовательно добиваться развития мощностей» при планировании закупки около 200 бронированных внедорожников, перейти от используемых для поиска вертолетов «Ми-8″к западным многофункциональным вертолетам – их планируется приобрести шесть. Также рассматривается возможность приобретения двух минных тральщиков.

Совет также одобрил продолжение участия Литвы во всех 11-ти военных операциях и миссиях в 2020-2021 годах.

Й. В. Жукас утверждает, что продолжатся консультации с США о том, каким будет вклад Литвы в миссию «Врожденная решимость». Эта операция направлена против группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Литовские военные участвуют в миссии в Ираке, однако Литва также получила просьбу США направить военных и в Сирию.

«По поводу конкретного вклада Литвы по участию в этой операции будут проведены тесные консультации с США, и другими союзниками упомянутых международных операций и миссий. Окончательное решение об участии Литвы примет сейм», – сказал Й. В. Жукас.

В понедельник ГСО не рассматривал предложение Министерства обороны понизить призывной возраст и призывать в армию молодых людей 18-23 лет, однако, по словам Й. В. Жукаса, это «совершенно разумное предложение».

Р. Кароблис: в следующем году на оборону – 1 млрд евро

Министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что бюджет следующего года будет «нормально, по всем планам, несколько больше миллиарда евро».

В рамках реализации плана военных закупок до 2030 года, договор с США о приобретении 200 бронированных внедорожников планируется заключить еще в этом году, возможно до конца октября. Ранее Литва отмечала, что намерена потратить на эту закупку 142 млн евро.

По словам Р. Кароблиса, в данный момент также собирается информация о том, кто бы мог предложить Литве желаемые вертолеты – при их поиске будет учитываться не только цена, но и то, сколько военных они могут брать на борт, во сколько обойдется обучение пилотов, инженеров.

Министр подчеркнул, что сейчас министерство проводит конкурс покупки судна поиска и спасения – победитель должен выясниться этой осенью, все процедуры должны быть завершены до 2022 года.

В свете продолжения работ по поиску мин Балтийском море, планируется обновить военно-морскую технику, в 2022-2024 годах у союзников будут приобретены не новые, но более современные минные тральщики.

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