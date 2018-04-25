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Завершены поставки Турции российского ЗРК С-400

Автор: Goodvintсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Министерство обороны Турции сообщило об окончании поставок второго полкового комплекта российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Все компоненты ЗРК доставлены на авиабазу «Мюртед» в окрестностях Анкары.

5 сентября Турция сообщила, что ее военнослужащих начали обучать управлению и обслуживанию С-400. Также же было сообщено, что поставки второго полкового комплекта ЗРК, начатые 27 августа, продолжится около месяца. «В обучении, проходящем в российском городе Гатчина, участвует персонал ВВС. Оно проходит в рамках проекта по оснащению ПВО ракетными системами большого радиуса», — говорилось в заявлении министерства. В Гатчине расположен учебный центр подготовки специалистов зенитных ракетных войск.

Соглашение о поставках Турции российского двух полковых комплектов С-400 было подписано в 2017 году и стало ответом на отказ администрации Барака Обамы поставить Анкаре американские комплексы Patriot. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

Договор вызвал недовольство США – главного союзника Турции по блоку NATO. Результатом этого стало исключение Турции из программы F-35 и отмена соглашения о поставке 100 этих боевых самолетов. Также рассматривается возможность введения санкций.

NEWSru.com

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