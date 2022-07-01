Представители Германии оценивали в Литве возможности учреждения штаба новой бригады

За развертывание бригады взялись после того, как несколько лет назад лидеры НАТО подтвердили свои намерения увеличить численность сил, дислоцированных на восточном крыле Альянса, включая Литву.

В Литве международный батальон Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия. В июне канцлер этой страны Олаф Шольц и президент Литвы Гитанас Науседа подписали меморандум о преобразовании подразделения в бригаду.

В настоящее время планируется, что часть воинской части будет дислоцирована в Литве, а часть – в Германии. Размещение штаба Сил передового базирования намечается в Литве, планируется переброска техники, боеприпасов и других средств тылового обеспечения.

«Я могу с уверенностью сказать, что Германия является одним из наших самых сильных партнеров. Они на полную силу инвестируют в нашу инфраструктуру и нашу безопасность, и диалог между нашими странами необходим на всех уровнях — мы должны одинаково видеть картину потенциальных угроз, согласовывать оборонные планы, синхронизировать планы, для этого потребуются дополнительные инвестиции, новая инфраструктура для постоянного присутствия союзников. Мы будем работать вместе с Германией над выполнением решений НАТО», — цитируются в пресс-релизе слова командующего Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса.

В Рукле немецкие офицеры встретились с руководством Оборонного штаба Вооруженных сил Литвы, с командованием Сухопутных войск, специалистами, координирующими поддержку принимающей стороны, и руководством литовской бригады Geležinis Vilkas («Железный волк»).

Большое внимание уделялось условиям для тренировок, их цикличности. Подчеркивалась важность обмена знаниями и опытом, а также доступа в зону ответственности.

Представители Литвы говорят, что поставили цель, чтобы бригада была полностью развернута в стране примерно к 2027 году, после улучшения инфраструктуры принимающей стороны. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва намерена инвестировать с этой целью 0,5 млрд евро.

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