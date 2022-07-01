Путин и Зеленский примут участие в одном саммите

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20 в ноябре, на котором также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.
«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — заявил в понедельник, 27 июня, помощник Путина Юрий Ушаков.
При этом он не дал конкретного ответа о том, в каком формате Путин примет участие в саммите.
«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — сказал Ушаков.
Саммит глав государств G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. Таким образом Зеленский и Путин могут встретиться на этом саммите, но неизвестно, в каком формате.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против идеи бойкотировать саммит G20 из-за участия Путина.korrespondent.net