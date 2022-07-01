Путин и Зеленский примут участие в одном саммите

При этом он не дал конкретного ответа о том, в каком формате Путин примет участие в саммите.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — сказал Ушаков.

Саммит глав государств G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. Таким образом Зеленский и Путин могут встретиться на этом саммите, но неизвестно, в каком формате.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против идеи бойкотировать саммит G20 из-за участия Путина.