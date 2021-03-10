Предъявлены подозрения еще 16 лицам лечебных учреждений

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В расследовании о конкурсных закупках лечебных учреждений подозрения предъявлены еще 16 лицам, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).

Как сообщает ССР, в общей сложности сейчас подозрения предъявлены 51 лицу, в том числе 29 представителям частных предприятий и 22 работникам лечебных учреждений, из которых девять — руководители лечебных учреждений.