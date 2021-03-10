Предъявлены подозрения еще 16 лицам лечебных учреждений

В расследовании о конкурсных закупках лечебных учреждений подозрения предъявлены еще 16 лицам, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР).
Как сообщает ССР, в общей сложности сейчас подозрения предъявлены 51 лицу, в том числе 29 представителям частных предприятий и 22 работникам лечебных учреждений, из которых девять — руководители лечебных учреждений.
Расследуются сделки 12-и частных предприятий по продаже различной медицинской техники и других средств 14-и лечебным учреждениям Литвы.
Есть мнение, что сделки могли быть заключены после непрозрачных конкурсных закупок.