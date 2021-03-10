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Предъявлены подозрения еще 16 лицам лечебных учреждений

Nuotrauka sam.lrv.lt

В расследовании о конкурсных закупках лечебных учреждений подозрения предъявлены еще 16 лицам, сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР). 

Как сообщает ССР, в общей сложности сейчас подозрения предъявлены 51 лицу, в том числе 29 представителям частных предприятий и 22 работникам лечебных учреждений, из которых девять — руководители лечебных учреждений. 

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Расследуются сделки 12-и частных предприятий по продаже различной медицинской техники и других средств 14-и лечебным учреждениям Литвы. 

Есть мнение, что сделки могли быть заключены после непрозрачных конкурсных закупок. 

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Сотрудники ССР в масштабе всей Литвы расследуют более 100 преступных деяний, такие, как злоупотребления, подкуп, торговля влиянием, взяточничество, а также фальсификация документов и обманное ведение бухгалтерского учета. 

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