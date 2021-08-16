Прелат В. Кулбокас рукоположен в епископы в Вильнюсе

В церемонии также приняли участие президент Гитанас Науседа с супругой, премьер Ингрида Шимоните, бывший председатель Верховного совета, сейма Литовской республики Витаутас Ландсбергис.

15 июня этого года папа Франциск назначит прелата В. Кулбокаса титулярным архиепископом Мартаны и апостольским нунцием в Украине.

Г. Науседа вручил В. Кулбокасу янтарный крест — знак, который объединяет литовские и католические традиции.

Nuotrauka lrp.lt/ Viltė Domkutė

«Символично, что литовец будет представлять папу именно в этой стране, которая является важным партнером для нас и ЕС», — написал глава страны в соцсети Facebook.

Премьер И. Шимоните пожелала священнику «большого успеха в исполнении обязанностей после Святого Престона в Украина»,

«Желаю Вас духовных сил в службе людям и в распространении идей веры и любви к ближнему», — говорится в поздравлении премьера.

В. Кулбокас родился в 1974 году, в 1992 году с золотой медалью окончил 19-ую Клайпедскую среднюю школу, в том же году поступил в Тяльшяйскую духовную семинарию.

В 1994–2004 годах учился в Риме, в Папской Церковной академии, в 1998 году получил священническую ординацию, инкардинирован в епархию города Тельшяй.

В 2001–2004 годах представлял Святой Престол в Ливане, Нидерландах, России, работал в Кении.