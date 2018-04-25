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Премьер-министр Финляндии предложила сократить восьмичасовой рабочий день

Photo by FinnishGovernment on Foter.com / CC BY

В своем программном выступлении перед Социал-демократической партией премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала сократить существующий восьмичасовой рабочий день, подчеркнув, что потери могут быть компенсированы увеличением производительности.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ.

«Нам необходимо создать четкое видение и конкретные шаги относительно того, как Финляндия может продвинуться к сокращению рабочего дня, предоставив финским служащим лучшее трудовые условия», сказала 34-летняя глава правительства членам своей партии.

По её словам, сокращение рабочего дня не противоречит целям правительства по обеспечению стабильных и сильных государственных финансов или по подъему уровня занятости в Финляндии с нынешних 73,7% как минимум до 75%. «Богатство, созданное ростом производительности труда, должно быть распределено не только между собственниками и инвесторами, но и между рядовыми сотрудниками», — сказала она. Марин подтвердила планы правительства по увеличении инвестиций в сферу образования, также призвав к зеленым инвестициям в экономику для её стимулирования и отказа от ископаемой энергетики.

Теперь Санна Марин, которая уже выдвигала идею шестичасового рабочего дня перед тем, как стать премьер-министром, должна будет убедить четыре остальные партии в правительственной коалиции поддержать инициативу, призванную сократить рабочий день на фоне роста безработицы, связанной с коронавирусом COVID-19.

Отметим, что сразу после формирования правительства Санна Марин смогла провести ряд популярных изменений социальной направленности, повысив пенсии и отменив некоторые предыдущие сокращения расходов правительства.

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