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Премьеры Литвы и Польши обсудят проекты в сфере энергетики и транспорта

Фото lrv.lt

Во вторник с визитом в Литву прибывает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. 

Он обсудит с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом двухсторонние отношения, совместные энергетические и транспортные проекты, вопросы многолетнего бюджета Евросоюза, выхода Соединенного Королевства из ЕС, прочие вопросы политики ЕС и региона, сообщила пресс-служба правительства. 

После встречи в правительстве планируется совместная пресс-конференция премьеров. 

Литва и Польша сотрудничают в реализации двух стратегических энергетических проектов – синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой и прокладки магистрального газопровода. Кроме того, Польша вместе с тремя странами Балтии прокладывает железнодорожный путь европейского типа Rail Baltica. 

В последний раз М. Моравецкий побывал в Литве в апреле. 

BNS

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