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В Антверпене конфискован 6.5-метровый «нелегальный иммигрант»

Фото pixabay.com

Полиция Антверпена конфисковала в городском районе Лучтбал индийского питона. Змея была обнаружена в доме после того, как соседи вызвали полицию по подозрению в проникновении воров в квартиру. Войдя в жилище, полицейские столкнулись с питоном длиной в 6,5 метра и весом в 80 кг.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщает со ссылкой на заявление городской полиции.

Змея конфискована. В настоящее время ведется расследование обстоятельств незафиксированного ни в каких таможенных документах прибытия и пребывания в стране этого безногого «нелегального иммигранта».

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