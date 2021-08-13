Препятствование журналистам в их работе совершенно неприемлемо – И. Шимоните

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Выпады участников митинга против средств массовой информации (СМИ), оскорбления в адрес журналистов, порча оборудования были сознательным препятствованием СМИ в их работе, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Это для меня совершенно неприемлемо. И это, я надеюсь, неприемлемо для всего свободного демократического общества, которое ценит СМИ и их вклад в создание такого общества», – говорится в обнародованном в четверг комментарии премьера.

«Я категорически высказываюсь против любых действий, которые направлены против свободной мысли и слова, я уверена, что правоохранительные органы страны дадут адекватную оценку действиям участников митинга и в будущем такие выпады не повторятся», – отметила И. Шимоните.