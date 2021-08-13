Выпады участников митинга против средств массовой информации (СМИ), оскорбления в адрес журналистов, порча оборудования были сознательным препятствованием СМИ в их работе, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.
«Это для меня совершенно неприемлемо. И это, я надеюсь, неприемлемо для всего свободного демократического общества, которое ценит СМИ и их вклад в создание такого общества», – говорится в обнародованном в четверг комментарии премьера.
«Я категорически высказываюсь против любых действий, которые направлены против свободной мысли и слова, я уверена, что правоохранительные органы страны дадут адекватную оценку действиям участников митинга и в будущем такие выпады не повторятся», – отметила И. Шимоните.
Во время перешедшего в беспорядки митинга возле сейма во вторник журналистов толкали, им закрывали камеры, портили рабочее оборудование, оскорбляли, в том числе и нецензурными словами.
СМИ Литвы осудили применение физического и эмоционального насилия против журналистов, работавших на освещении протестов возле сейма во вторник, которые переросли в беспорядки.
«Выпады против представителей СМИ – это стремление запугать общество, поставить под угрозу безопасность общества, общественный порядок. Это подлежит осуждению и должно быть остановлено, потому что деятельность участников беспорядков не является образцом гражданственности и свободы слова», – говорится в заявлении СМИ.
«Мы осуждаем применение как физического, так и эмоционального насилия против журналистов. Просим полицию обратить внимание на безопасность журналистов, так как работа журналистов в демократическом государстве очень важна. Только так общество может увидеть происходящие процессы, получить профессиональные, неискаженные новости. Однако СМИ Литвы не остановятся и будут работать, потому что мы работаем на благо Государства, на благо общества, которое понимает ответственность за Государство», – отмечается в нем.
“Препятствование журналистам в их работе совершенно неприемлемо – И. Шимоните”
Люди высказали что о них думают. Но они действительно подонки, которые глумятся над своим народом