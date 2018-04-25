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Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ

Фото Пресс-службы президента Украиины

Президент Финляндии Саули Ниинисте сомневается в том, что европейские санкции приведут к обвалу экономики России. Об этом он сказал в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

«Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, а этого не произошло, и я сомневаюсь, что это произойдет в будущем… Если мы будем мыслить только категориями «черное» и «белое», то мы обречены на провал», – сказал Ниинисте.

Президент Финляндии в качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.

«Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие», – пояснил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Накануне Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России – до 15 марта 2020 года.

korrespondent.net

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