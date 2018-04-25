Президент Г. Науседа ищет замену главе Службы конкурсных закупок

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Литовский президент Гитанас Науседа ищет замену уходящей с должности директора Службы конкурсных закупок (СКЗ) Диане Вилите.

Глава государства был информирован, что Д. Вилите хочет сменить работу, сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По его словам, президент хочет, чтобы Д. Вилите поработала на должности до назначения нового человека.

«Сейчас идет поиск вероятных кандидатов на пост главы службы. Это очень важная сфера, мы хотим, чтобы была преемственность и чтобы нынешняя руководитель поработала до назначения нового главы службы. Мы надеемся сделать это в ближайшее время», – сказал BNS в четверг А. Бубнялис.

Представитель президента назвал Д. Вилите прекрасным специалистом в своей области.

Д. Вилите в четверг сказала BNS, что хочет сменить работу, а увольнение – это ее личное решение. Новое место работы она не указала.

По закону директора СКЗ на четырехлетний срок назначает и освобождает от должности президент по представлению премьера.

Д. Вилите возглавляет СКЗ с 2014 года. Президент Даля Грибаускайте назначила ее на второй срок полномочий в декабре 2018 года.

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