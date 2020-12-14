Президент Г. Науседа решил не переезжать в Турнишкес

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Литовский президент Гитанас Науседа решил не переезжать в резиденцию в районе Турнишкес и оставшуюся часть срока полномочий намерен жить у себя дома в Вильнюсе.

Канцлер президентского ведомства Альге Будрите говорит, что такое решение принято с учетом цены ремонта резиденции.

«По мнению президента, резиденция в Турнишкес могла бы стать не только местом жительства семьи президента, но и местом проведения приемов для литовских и иностранных гостей, в котором можно было бы проводить соответствующие небольшие протокольные мероприятия. Однако приведенные архитекторами выводы о нынешнем состоянии здания и возможных вариантах его реновации показали, что сумма необходимых для этого средств слишком велика, если исходить из критериев разумности и приоритетов бюджета страны. Предусмотренные на реновацию резиденции 359 тыс. евро останутся в бюджете государства», — говорится в присланном А. Будрите комментарии.