В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин

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Власти Германии вводят в стране с 16 декабря по 10 января жесткий карантин с целью снизить темпы распространения коронавируса. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель, сообщает ТАСС.

«Мер, которые мы приняли с 2 ноября, недостаточно», — отметила Ангела Меркель. Она также обратила внимание, что в стране снова наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения. «Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — добавила она.

Канцлер рассказала, что федеральные и земельные власти договорились закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, запретить употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. На новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания. Школы и детские сады будут по возможности закрыты, кроме особых случаев. Расширятся возможности онлайн-обучения.