За прошедшие сутки подтверждено 1919 новых случаев коронавируса, 10 человек скончались

Кислород необходим 1301 пациенту, 112 человек находятся под искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 95 тысяч 21 человек, 54 тыс. 836 — все еще больны, 38 тысяч 957 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 825 человек, 403 человека умерли по другим причинам.

За прошедшие сутки было протестировано 4483 образца на подозрение на коронавирус , в результате чего общее количество образцов, проверенных с начала пандемии, достигло 1 миллиона. 421 тыс. 759.

Информация ЛК посообщению BNS