В связи с ограничениями передвижения полиция будет контролировать дороги

В связи с тем, что в среду вводятся ограничения передвижения людей, литовская полиция намерена установить на дорогах контрольные посты.
«Одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов — такая, как была в пасхальные выходные», — сказал BNS в воскресенье генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
В воскресенье кабмин постановил, что со среды будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом муниципальном образовании.
В границах самоуправления ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.
«Мы отработаем эти алгоритмы, но главное — люди должны будут доказать, что если они куда-то следуют, то это соответствует требованиям, установленным в постановлении правительства», — сказал Р. Пожела.
По словам генкомиссара, при блокировании дорог, как и в пасхальные выходные, будут привлечены Военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.