В связи с ограничениями передвижения полиция будет контролировать дороги

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В связи с тем, что в среду вводятся ограничения передвижения людей, литовская полиция намерена установить на дорогах контрольные посты.

«Одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов — такая, как была в пасхальные выходные», — сказал BNS в воскресенье генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

В воскресенье кабмин постановил, что со среды будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом муниципальном образовании.