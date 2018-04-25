Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Литовский президент Гитанас Науседа оценивает события последних дней, связанные с Департаментом госбезопасности, как безответственное политизирование дaеятельности спецслужб.
Старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас обратил внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.
По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов.
«По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться», – сказал BNS А. Забараускас.
«События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании», – сказал он.
Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента.
Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса 2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor.
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