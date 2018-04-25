default image
Установлено, где появился первый случай коронавируса в Европе

Подробнее...
default image
По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Подробнее...
default image
Евросоюз и Британия начали вторую фазу переговоров о Brexit

Подробнее...
default image
Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Подробнее...
default image
В Москве проходят переговоры Эрдогана и Путина

Подробнее...
default image
В Германии облегчаются условия приема на работу иностранцев

Подробнее...
default image
Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

Подробнее...
default image
С. Малинаускас уходит с должности советника премьера С. Сквернялиса

Подробнее...
default image
В России подтвержден седьмой случай коронавируса

Подробнее...
default image
Налог на автомобили может обойтись дороже

Подробнее...
default image
Китай поможет странам, пострадавшим от COVID-19

Подробнее...
default image
В Индонезии инфицированных коронавирусом отправят на необитаемый остров

Подробнее...
default image
В госрезервах Латвии не хватает медикаментов

Подробнее...
default image
Выпускать дезинфицирующую жидкость в четверг разрешат ещё 11 предприятиям

Подробнее...
default image
В Украине прогнозируют рост числа инфицированных коронавирусом

Подробнее...
default image
К. Мажейка обещает, что к 2023 году не останется домов без централизованных сточных сетей

Подробнее...
default image
Столтенберг рассказал, когда выведут войска из Афганистана

Подробнее...
default image
В Беларуси лабораторно подтвержденных шесть случаев заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ Евросоюза для беженцев

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы предлагает сейму осудить попытки России переписать историю

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа оценивает события последних дней, связанные с Департаментом госбезопасности, как безответственное политизирование дaеятельности спецслужб. 

Старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис  Забараускас обратил внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты. 

По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов. 

«По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться», – сказал BNS А. Забараускас.

реклама

«События последнего времени президент оценивает как безответственное политизирование деятельности спецслужб, которое, по своей модели, напоминает искусственный скандал о манипуляции межбанковской ставкой Vilibor во время президентской избирательной кампании», – сказал он.

Президент изложил эту позицию, поскольку продолжаются дискуссии об информации, представленной высокопоставленным сотрудником разведки со статусом  информатора. Он сообщил о деятельности ДГБ во время избирательной кампании перед выборами президента. 

Упоминаемый советником президента скандал по поводу ставки Vilibor возник, когда в сейме рассматривались обстоятельства экономического кризиса  2009 года. Выражались гипотезы, что во время кризиса могли иметь место манипуляции ставкой межбанковских кредитов Vilibor.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600