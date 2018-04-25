Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа оценивает события последних дней, связанные с Департаментом госбезопасности, как безответственное политизирование дaеятельности спецслужб.

Старший советник президента по вопросам коммуникации Айстис Забараускас обратил внимание на то, что Служба спецрасследований (ССР) и Генеральная прокуратура информировали президента о происходящем расследовании деятельности ДГБ и представили его результаты.

По его словам, у главы государства нет оснований сомневаться в выводах правоохранительных органов.

«По их мнению, в ходе расследования было установлено, что нет состава преступления. Эти ведомства располагали всей информацией, необходимой для такого вывода, поэтому у президента нет оснований в нем сомневаться», – сказал BNS А. Забараускас.