Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

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Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа в среду призвал отказаться от радикальных сокращений в будущем бюджете Евросоюза.

Об этом он заявил после встречи с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

По словам руководителя Литвы, крупные сокращения не позволят реализовать целей, поставленных самим ЕС, навредят интересам отдельных стран.

«Радикальное урезание бюджета, как в масштабе ЕС, так и в масштабе отдельных стран ЕС, значительно осложнит реализацию целей нового политического цикла, а эти цели очень амбициозны – это и углубление внутреннего рынка, и смычки, и политика добрососедских отношений, и конечно, инновации, которые в предстоящие пять лет будут одним из важнейших приоритетов ЕС. Я еще не упомянул климатические изменения, которые также обходятся в немалые средства», – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

«Эти радикальные сокращения должны стать не такими радикальными, и обеспечить интересы не только сообщества, но и отдельных стран», – добавил он.

Как говорится в сообщении Европарламента, Д. Сассоли на встрече с литовским президентом отметил, что возглавляемое им ведомство готово бороться за многолетний бюджет ЕС нынешнего объема, который может сократиться в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС.

Мы также надеемся сотрудничать с Литвой в обеспечении достойной, безопасной и лучшей жизни для всех европейцев, включая живущих по соседству с ЕС», – цитируются слова главы ЕП в пресс-релизе.

Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.

Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена.

Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.

Г. Науседа выразил удовлетворением тем, что в этом году Европарламент поддержал просьбу Литвы о выделении 780 млн евро на закрытие Игналинской АЭС, вместо 552 млн евро, предложенных ЕК.

Президент Литвы и глава ЕП также обсудили восточное партнерство, политику ЕС в мире, вопросы энергетической безопасности и слаженного развития.

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