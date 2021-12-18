Президент Молдавии заявила, что страна стремится однажды стать членом ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика держит курс на вступление в Европейский союз (ЕС) и надеется скоро стать государством — членом объединения, передает ТАСС.

«Молдавия хочет стать членом Европейского союза однажды, — сказала глава государства во вторник в интервью агентству Reuters. — Мы бы хотели вступить туда как можно раньше». Санду добавила, что Кишинев «будет настаивать на своем выборе» и рассчитывает на «уважение этого выбора со стороны других стран».

Соответствующие высказывания Санду сделала в преддверии саммита «Восточного партнерства», который состоится 15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что на этой встрече Грузия, Молдавия и Украина выступят с совместным заявлением, в котором выскажутся за более тесные отношения с ЕС.