Рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений в 2022 году

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Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2022 году, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 млн гривен (почти $4 млн).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект этого закона в конце ноября. В нем говорится, что допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия — 2022», украинско-американских маневров Rapid Trident — 2022, украинско-британских «Cossack Mace — 2022», многонациональных учений «Светлая лавина — 2022», украинско-польских учений Silver Saber — 2022 и ряда других.