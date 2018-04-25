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Президент Молдовы предлагает лишать водителей транспорта за частые нарушения

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с инициативой лишать водителей транспорта за частые нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на молдовские СМИ.

По словам главы государства, правительство, в частности, Министерство внутренних дел должно принять срочные меры для повышения безопасности на дорогах страны.

«То, что творится на дорогах нашей страны, показывает крайнюю тревожность ситуации. Если необходимо изменить законодательство, я готов поддержать соответствующие предложения. Например, недавно президент Беларуси подписал закон, который позволяет конфисковать автотранспорт за частые нарушения ПДД. Предлагаю правительству и депутатам изучить этот опыт. Кроме того, обращаюсь к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах», — отметил Президент.

Отметим, предложение Президента связано с масштабной аварией, произошедший 30 сентября в Кишиневе, в результате которой два человека погибли, еще несколько находятся в больнице.

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