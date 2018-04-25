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TOP,Новости,Общество,Политика

Президент предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед

  • Фото BFL/Грета Скарайтене

Литовский президент Гитанас Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.

Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.

Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

Как сообщает президентское ведомство, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.

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