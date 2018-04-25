Вальдемар Томашевский: Мы боремся за социальную справедливость

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«Наша фракция остается при своем мнении, что проект закона о банковском налогообложении, представленный ИАПЛ-СХС, является актуальным, хорошо продуманным и соответствующим текущим реалиям», – об этом говорили на состоявшейся пресс-конференции в Сейме член фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Збигнев Единский и глава ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский, пишет L24.lt.

В настоящее время Сейм рассматривает альтернативный проект, который предусматривает иное налогообложение банков, т.е. увеличение налога на прибыль с 15 до 20 процентов.

«В нашей стране идет борьба за социальную справедливость», – так оценивает последние события в Сейме председатель ИАПЛ-СХС, член Европарламента Вальдемар Томашевский. «Мы будем придерживаться наших предложений и сделаем все возможное, чтобы они были приняты», – заверил лидер ИАПЛ-СХС. По словам политика, Литва должна облагать налогом банки, применяя передовой опыт 21 европейской страны, которая ввела такие налоги.

«В СМИ сказано много лжи по этой теме, появляется даже дезинформация. Эту дезинформацию распространяют и некоторые журналисты», – выразил сожаление политик и в качестве примера привел одну из программ, в которой он принял участие.

«Я участвовал в программе «Тема дня» с Ритой Милюте, которая три или четыре раза повторила, что банковские активы, или, другими словами, имущество облагается налогом только в трех странах: Венгрии, Польше и Румынии. Но реальность другая. Да, в Польше и Венгрии такой налог введен, в Румынии есть смешанное решение. Там, если процентная ставка EURIBOR не превышает 2%, этот налог не применяется вообще. А еще в четырех других странах есть такой налог: в Греции, Финляндии, Словении, Франции. 13 стран ввели пассивный налог. В этих странах налогообложение является смешанным. Это факты. Официальная информация. Приходится лишь сожалеть, что мы вновь вынуждены опровергнуть эту дезинформацию», – сказал В. Томашевский.

Политик напомнил, какие страны ввели упомянутый налог: «Польша применяет налог на активы по годовой ставке 0,44%. Сейчас мы предлагаем меньше — 0,3%, хотя есть определенное сопротивление этому. В Венгрии налог 0,15%, в Финляндии 0,125%, в Греции самый большой налог – 0,6% — был введен еще в 1975 году, в Словении 0,01%, во Франции – 0,222%». В.Томашевский сказал, что 15 государств применяют пассивное или смешанное банковское налогообложение, а налог на прибыль действует во всех странах. «У нас он почему-то был небольшим по сравнению с соседними странами: в Эстонии — 20%, в Латвии — 20%, в Польше — 19%», – сказал лидер ИАПЛ-СХС.

«Но суть в том, что налог на прибыль есть практически во всех государствах, и еще 21 страна ввела банковский налог, которому очень противится наша оппозиция – консерваторы и либералы и, конечно же, сами банки.

Представителей банков можно понять – они не хотят нового налога. Его не было. Поэтому они выполняют некоторую работу, но трудно понять консерваторов, выступающих против введения налога, который действует практически во всех других государствах», – объяснил политик.

«Ведь если бы мы получили больше средств в бюджет, увеличились бы детские деньги, не понадобилось бы вводить никакие другие налоги. Сегодня шли дискуссии о налоге на загрязнение, с которым мы не согласны, мы считаем, что нужно искать резервы в банковских налогах и других решениях. В течение двух месяцев консерваторы были категорически против введения банковского налога в нашей стране», – пояснил В. Томашевский.

«Банковскому налогу активно противостоят оппозиция, консерваторы и либералы и, конечно же, сами банки, – сказал В. Томашевский о трудностях в Сейме, добавив: — В течение двух месяцев консерваторы блокировали наше предложение, а сейчас говорят людям совсем другое: что банковский налог вводить нужно. Миколас Маяускас сам признал, что «банки в Литве живут как в раю».

«Налог на прибыль увеличится на 5%, но реальной выгоды не будет, потому что банки могут не указать всю прибыль», – предупреждает политик. «С увеличением на 5% соглашаются, а предлагаемому нами увеличению на 0,3% противятся. Я надеюсь, что сейчас люди поймут, о чем мы говорим. Поймут, что, если будет принято наше предложение, средства в бюджет увеличатся в три или даже в четыре раза и приблизят нашу систему налогообложения банков к европейской практике», – считает он.

По словам политика, банковские сборы в Литве огромны. «Мы должны влиять на банки, чтобы снизить наценки, которые в Литве огромны по сравнению с соседними странами. Мы сделаем все, чтобы этот налог был введен», – не скрывал решимости В. Томашевский, выражая сожаление в связи с тем, что либералы и консерваторы до сих пор блокировали это предложение в Сейме.

Говоря о проекте бюджета следующего года, политик называет его лучшим бюджетом с начала Независимости.

«Я согласен, что увеличения недостаточно. Наши люди живут плохо. Но тенденция хорошая – пенсии по старости вырастут примерно на 10%, или 30 евро. В сентябре они вырастут еще на 3,5 евро. Минимальная заработная плата также увеличится: на 55 евро брутто и на 41 евро нетто. Этот рост составляет более 10%. Мы понимаем, что этого недостаточно, но в социальном плане это лучший бюджет за весь наш период Независимости».

По словам политика, хотя в следующем году ожидается замедление роста экономики Литвы на 2,5%, минимальная заработная плата и пенсии вырастут примерно на 10%, в то время как зарплаты увеличатся в среднем на 7%, а зарплаты некоторых групп, таких, как учителя, — на 10%. Пожилые люди получат бесплатные лекарства, детские деньги увеличатся.

«Мы пришли в правящее большинство, чтобы принять необходимые решения для увеличения доходов наших жителей. Несмотря на замедление экономического роста, правящие нашли резервы и увеличат доходы людей», – сказал В. Томашевский. Политик выразил сожаление по поводу того, что, если бы консерваторы не блокировали предложение ИАПЛ-СХС по налогообложению банков, доходы населения росли бы еще быстрее.

Глава ИАПЛ-СХС отметил, что в СМИ появляется много дезинформации о ИАПЛ-СХС. «Мы сопротивляемся дезинформации и будем освещать нашу работу на пресс-конференциях. Если наши сообщения будут блокироваться в СМИ, мы найдем способы, чтобы люди все равно их увидели. Нам точно хватит решимости и смелости, чтобы в нашей стране торжествовала социальная справедливость», – заверил В. Томашевский.

Информация «ЛК», BNS