Президента Беларуси ждут в Латвии с визитом 3 апреля

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Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства.

«Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас», — сказал Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил 523 млн. евро, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт — 435,8 млн. евро, импорт — 87,14 млн. евро. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более 412,8 млн. при экспорте в 338,8 млн. евро.