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Президента Беларуси ждут в Латвии с визитом 3 апреля

  • Фото kremlin.ru

Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства.

«Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас», — сказал Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил 523 млн. евро, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт — 435,8 млн. евро, импорт — 87,14 млн. евро. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более 412,8 млн. при экспорте в 338,8 млн. евро.

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Экспорт услуг в 2018 году составил 168, 9 млн. евро, а по итогам января-октября прошлого года — 122, 6 млн, евро.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме 96,5 млн. евро, в том числе прямых — 73,7 млн. В январе-сентябре 2019 года — 61 млн. евро, включая 48,1 млн. евро прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала — в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.

baltic-course.com

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