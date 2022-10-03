Президенты Литвы и еще 8 стран выразили поддержку членства Украины в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с главами восьми других государств региона выступил в воскресенье с совместным заявлением, в котором выражена поддержка членству Украины в НАТО и подтвердается поддержка суверенитета и территориальной целостности этой страны.
В совместном заявлении президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Македонии и Черногории подчеркнули, что не признают и никогда не признают попытки России аннексировать какие-либо территории Украины, а также выразили решительную поддержку решения о будущем членстве Украины, принятого на саммите НАТО в Бухаресте в 2008г оду.
В заявлении лидеры восьми стран также потребовали немедленного ухода России со всех оккупированных территорий и призвали всех союзников значительно увеличить военную помощь Украине.
В совместном заявлении лидеров также говорится, что военные преступники должны нести ответственность за свои действия и быть привлечены к ответственности.
Украина давно заявляла о желании стать членом НАТО, но некоторые члены Альянса скептически относятся к шансам Киева на вступление в блок.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил об ускорении процедуры вступления в НАТО в пятницу, через несколько часов после того, как Россия аннексировала четыре оккупированные украинские области — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — во время церемонии в Кремле.
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