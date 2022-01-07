Прием в школы

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Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене в Сейме заявила, что нехватку мест в школах Вильнюса можно решить, построив новую школу в столице. По ее словам, школ в Вильнюсе действительно не хватает, из-за чего дети не могут нормально учиться. Министр отметила, что, несмотря на расширение Вильнюса и строительство новых районов, школ в них может и не быть.

Кроме того, министр предложила ограничить возможность для детей из близлежащих муниципалитетов регистрироваться в школах Вильнюса. Однако министр признает, что такое решение было бы непопулярным.

В Вильнюсе учится 24 проц. всех школьников Литвы. В настоящее время в столичных прогимназиях не хватает 1600 мест, в начальных школах – 500, в детских садах – 1500 мест.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt