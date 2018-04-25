Принц Гарри и Меган отказались от королевского статуса

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили в Instagram, что отказываются от финансирования и привилегий, положенных им как герцогу и герцогине Сассекским. Они также отказываются от королевского статуса.

Супруги сообщили, что они размышляли над этим несколько месяцев. «Мы намерены отказаться от статуса «высокопоставленных членов королевской семьи», и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми», — говорится в их заявлении.

Гарри и Меган также сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. Супруги пообещали, что будут и впредь поддерживать Ее Величество королеву.