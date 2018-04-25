Приостановлено строительство Лаздинайского бассейна

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вильнюсская мэрия расторгает договор о строительстве Лаздинайского бассейна с компанией Active Construction Management (ранее Irdaiva) и ее партнерами и обещает объявить новый конкурс, сообщает BNS.

Вильнюсская мэрия сообщила, что такое решение принято, поскольку подрядчик отказывается «работать на установленных в договоре условиях». «Таким образом, мэрия решила выйти из стагнирующей ситуации, причины которой — банкротство компании Irdaiva и нежелание ее партнеров соблюдать совместные с Irdaiva обязательства и завершить работы до конца 2021 года», – сообщает муниципалитет.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В сообщении сказано, что вильнюсцам из-за этого дороже за бассейн платить не придется, поскольку рост стоимости компенсируют подрядчики.

Вместе с обанкротившейся компанией Irdaiva Лаздинайский бассейн за 21,8 млн. евро строили 4 партнера – Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas. По данным мэрии, эти компании «не продемонстрировали решимости завершить проект». «Поэтому эти компании обязаны возместить нанесенный ущерб, появившийся из-за разницы цен, если во время нового конкурса цена услуг будет выше», – сказано в сообщении. Общая стоимость проекта – 21,8 млн. евро. Из них 11,6 млн. – деньги ЕС и бюджета, 1,2 млн. – муниципалитета, еще 9 млн. – средства программы госинвестиций.