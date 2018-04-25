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Висагинский вестник

Жалобы жителей по поводу нового порядка вывоза мусора

  • Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

По-прежнему поступают жалобы жителей по поводу нового порядка вывоза мусора. Горожане жалуются на несогласованную с ними установку полуподземных контейнеров: нередко их размещают прямо под окнами. 

Вывоз отходов осуществляется несвоевременно. Такой порядок с уборкой отходов снизил и ценность имущества жителей. Они даже готовы судиться с мэрией из-за снижения ценности имущества.

Представители компании, занимающейся уборкой отходов, отмечают, что их работники убирают мусор, оставленный у контейнеров. Но они не могут смешивать с коммунальными отходами оставленный у контейнеров строительный, крупногабаритный мусор и опасные отходы, которые утилизируют иным способом. Например, доставляют на специальные площадки.

Мэрия напоминает, что система сбора мусора — командная работа, и как мэрия, так и компании и жители должны позаботиться о том, чтобы отходы утилизировались добросовестно.

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Значит, мэрия и компания должны составить подходящие графики и предоставить услуги хорошего качества, а жители – подготовить мусор к сортировке и утилизации и выбрасывать его в соответствующие контейнеры.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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