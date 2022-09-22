Присутствие военных на границе Литвы обсуждается, но они там все еще нужны — командующий

Присутствие постоянных Вооруженных сил на наиболее опасных участках границы Литвы и Беларуси остается необходимым, считает командующий ВС Литвы.
«Моя оценка такова, что чиновники системы внутренних дел могут использовать, или МВД может использовать армию, чтобы мы помогали им выполнять задачи, если у них нет возможностей, или если им нужны дополнительные мощности», — заявил командующий ВС Вальдемарас Рупшис журналистам в четверг.
«Мы всегда обсуждаем масштабы, о военных, какими должны это быть военные, сейчас мы ориентированы на оказание этой поддержки через Добровольческие отряды сил обороны (ополчение)», — добавил он.
По словам командующего, в настоящее время литовско-белорусскую границу патрулируют около 100 военнослужащих.
В связи с прошлогодним наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси в конце августа на этой границе было завершено строительство физического барьера протяженностью 550 километров — ограждения и колючей проволоки.
Литва обвиняет минский режим в организации нелегальной миграции и называет это гибридной атакой.
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