Проект биотопливной установки Вильнюсской электростанции дорожает на 10% 

При этом, по его словам, биотопливная установка должна выйти в коммерческую эксплуатацию во втором квартале следующего года.

«Что касается строительства (…) установки на биомассе, то основной этап проекта — начало коммерческой деятельности — не запаздывает. Как и ожидается, это произойдет во втором квартале 2023 года», — сказал глава Ignitis grupe.

Однако, по словам Майкштенаса, из-за изменений на рынках предложения и строительства стоимость проекта увеличилась примерно на 10%.

«Требование завершить строительство заставило нас пересмотреть бюджет проекта, который увеличился примерно на 10% в связи с изменениями и ситуацией на рынках поставок и строительства», — сказал руководитель группы.

Ранее сообщалось, что прежнему подрядчику биотопливной установки — польской Rafako должно было быть выплачено около 150 млн евро.

Строительство биотопливных мощностей Вильнюсской когенерационной электростанции запаздывает более чем на год после того, как Ignitis grupe в сентябре 2020 года расторгла договор с находящейся в процессе реструктуризации компанией по производству котлов Rafako, которая не смогла завершить работы. Польская компания выполнила работы на 107 млн евро.

Ignitis grupe неоднократно заверяла, что построит биотопливные установки к концу этого года, однако недавно стало известно, что работы будут завершены в первом квартале следующего года.

С конца 2020 года когенерационная электростанция будет производить энергию из коммунальных отходов,

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