Проект биотопливной установки Вильнюсской электростанции дорожает на 10% 

Биотопливная установка Вильнюсской когенерационной электростанции, которую строит Ignitis grupe, начнет выработку электроэнергии в первом квартале следующего года, а цена проекта возросла примерно на 10%, говорит глава группы Дарюс Майкштенас.
«Из-за нарушения глобальных цепочек поставок и нехватки рабочей силы, на которую в основном повлияло российское вторжение в Украину, производство энергии (биотопливной установкой электростанции — BNS) перенесено с четвертого квартала 2022 года на первый квартал 2023 года», сказал Майкштенас на презентации результатов группы за первый квартал.
При этом, по его словам, биотопливная установка должна выйти в коммерческую эксплуатацию во втором квартале следующего года.
«Что касается строительства (…) установки на биомассе, то основной этап проекта — начало коммерческой деятельности — не запаздывает. Как и ожидается, это произойдет во втором квартале 2023 года», — сказал глава Ignitis grupe.
Однако, по словам Майкштенаса, из-за изменений на рынках предложения и строительства стоимость проекта увеличилась примерно на 10%.
«Требование завершить строительство заставило нас пересмотреть бюджет проекта, который увеличился примерно на 10% в связи с изменениями и ситуацией на рынках поставок и строительства», — сказал руководитель группы.
Ранее сообщалось, что прежнему подрядчику биотопливной установки — польской Rafako должно было быть выплачено около 150 млн евро.
Строительство биотопливных мощностей Вильнюсской когенерационной электростанции запаздывает более чем на год после того, как Ignitis grupe в сентябре 2020 года расторгла договор с находящейся в процессе реструктуризации компанией по производству котлов Rafako, которая не смогла завершить работы. Польская компания выполнила работы на 107 млн евро.
Ignitis grupe неоднократно заверяла, что построит биотопливные установки к концу этого года, однако недавно стало известно, что работы будут завершены в первом квартале следующего года.
С конца 2020 года когенерационная электростанция будет производить энергию из коммунальных отходов,
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