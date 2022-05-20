Убежища для всех, а не только для избранных

«Закон делит всех на две категории: жителей и государственных служащих. Для жителей предназначены так называемые здания коллективной защиты. Абсолютное большинство из них — образовательные учреждения (школы, детские сады). Это большие помещения без перекрытий с большими стеклянными окнами. В случае авиаударов они просто станут ловушками», — предупредила она.

По словам Д. Шакалене, учет убежищ надлежащим образом не велся. Из 1000 убежищ 142 были проданы, об оставшихся мало что известно, их состояние не оценено. По словам парламентария, после оценки новых зданий, например, подземных автостоянок, возможно, некоторые из них можно было бы использовать для укрытия людей.

По словам Д. Шакалене, заверения властей о том, что 34 % населения страны смогут найти убежище в упомянутой выше части сооружений коллективной защиты, можно «выбросить в мусорное ведро», так как это неподходящие, непригодные или неинвентаризированные сооружения. Парламентарий предупредила, что все еще нет четких требований к сооружениям коллективной защиты, нет рекомендаций, каким должно быть сооружение, чтобы его утвердили в качестве подходящего укрытия от авиаударов.

«В Швеции и Финляндии убежища рассчитаны на 70-80% населения», — напомнила Д. Шакалене.

Социал-демократы призывают правительство сосредоточиться на цели обеспечения защиты как минимум 800 000 человек и принять немедленные меры. «Нужды национальной обороны и гражданской защиты нельзя никоим образом противопоставлять. Мы должны видеть их как единое целое», — сказала Д. Шакалене.

Социал-демократ также призвала усилить системы звукового оповещения. В случае опасности сирены будут слышны лишь каждому второму. Д. Шакалене сказала, что законы должны четко определять, что нужно делать в случае войны, потому что сейчас у нас есть только определения чрезвычайного положения.

Депутат сообщила, что получила письмо от матерей, воспитывающих детей с аутизмом: они просили об обучении и информации для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, поскольку такие родители при необходимости спасаться столкнутся с огромными трудностями.

Д. Шакалене предупреждает: непонятно, кто будет заниматься эвакуацией людей с ограниченными возможностями, а также как будут предупреждать тех, кто не слышит рев сирен из-за нарушения слуха.

Депутат Сейма также призвала рассмотреть вопрос о налоговых льготах для людей, которые сами обустроят соответствующие требованиям убежища.

Депутат Сейма социал-демократ Линас Йонаускас скептически отнесся к разговорам правительства о зданиях коллективной защиты. «Они защитят только от ветра. И то не всегда», — иронизировал парламентарий.

Депутат призвал подумать об обустройстве убежищ под общественными зданиями – торговыми центрами, библиотеками, спортивными центрами.

«Сегодня многие продают ранее приобретенные убежища. Мы призвали правительство установить методологию ценообразования и попытаться выкупить помещения, которые могут быть пригодны для целей гражданской защиты — чтобы не только владельцы собственности могли спрятаться в случае войны. Убежища должны быть доступны для всех людей. Законодательство должно включать показатель того, что должна быть обеспечена защита не менее 80% населения, как в Швеции или Финляндии. «Большинству людей, а не горстке привилегированных, необходимо обеспечить возможность укрыться», — сказал он.

Депутат Сейма Эугениюс Сабутис призвал к тщательному анализу украинского опыта, особенно подготовки к эвакуации. По мнению парламентария, в сфере гражданской защиты необходимо отказаться от централизации, делегировать задачи самоуправлению, которое способно их выполнять «творчески».

«Опыт пандемии показал, что муниципалитеты способны эффективно решать вопросы с подходящими помещениями и транспортировкой людей. И в случае войны централизация не сработает. Приоритет следует отдавать практическим занятиям — что из того, что в ящиках лежат всевозможные планы спасения? Где-нибудь в городе вы видели указатель на действующее убежище? Люди должны знать, что делать, куда идти», — считает Э. Сабутис.

Депутат Сейма социал-демократ Кястутис Вилкаускас выразил обеспокоенность планами правительства объединить Государственную пожарно-спасательную службу с подразделениями муниципальной пожарной службы.

«Трудно выбрать еще более неподходящее время для такой реформы. Для пожарных-спасателей такая реформа не только бесполезна, но и вредна. В настоящее время эту систему необходимо максимально децентрализовать. Не о бюрократических перестановках сегодня нужно заботиться, а об обеспечении служащих, потому что проблемы со спецодеждой и обувью не решены до сих пор», — возмутился парламентарий.

К. Вилкаускас призывает министерство «прекратить запугивать людей односторонними решениями и начать честный диалог с профсоюзами пожарных».