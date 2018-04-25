«Профилактика здоровья должна стать приоритетом»

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В Брюсселе политики и общественные деятели обсудили подход и медицинские услуги в случаях заболеваний ВИЧ, туберкулезом и инфекциями, передаваемыми половым путем, на семинаре «Улучшения в сфере общественного здоровья», который курировал европарламентарий Ю. Олекас, сообщает BNS.

Известно, что в европейском регионе 2,3 миллиона человек инфицированы ВИЧ. Каждый год количество новых диагнозов ВИЧ увеличивается. Олекас сказал, что для эффективного решения этой проблемы Литва должна уделять приоритетное внимание образованию и профилактике.

По данным Евростата, Литва занимает второе место в ЕС по смертности от туберкулеза, ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем, при этом Латвия занимает первое место. Участники мероприятия обсудили общую позитивную практику в странах Европы.

Куратор мероприятия Ю. Олекас говорит, что в обществе всеобщего благосостояния система здравоохранения, ориентированная на людей, является одной из ключевых характеристик государства всеобщего благосостояния и, согласно опросам, здоровье остается главной проблемой для европейцев.

«Наряду с технологическими инновациями и улучшением условий жизни мы все живем дольше. Тем не менее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более долгая жизнь разрушается многими болезнями. 400 миллионов человек во всем мире все еще не получают базовых медицинских услуг. ВИЧ и туберкулез остаются серьезной проблемой здравоохранения общества и чаще встречаются в Восточной Европе. Согласно опросам, здоровье остается главной проблемой для европейцев. Необходимо решить проблему, которая обсуждается в течение многих лет — реформировать систему здравоохранения в Литве, отдавая приоритет профилактике, а не лечению.

Литва применяет передовой опыт в области комплексной помощи, такой, как исследования в области профилактики (ВИЧ и гепатит С). Связь между здравоохранением уязвимых групп населения обеспечивается благодаря сотрудничеству работников здравоохранения и неправительственных организаций. Тем не менее, эти позитивные усилия необходимо расширять, чтобы результаты видела широкая общественность. Например, сегодня эпидемия ВИЧ продолжает распространяться на уязвимые группы людей. Недостаточная осведомленность общественности о проблеме и недоверие к специалистам препятствуют доступу к профилактическим и диагностическим услугам, что затрудняет остановку вируса », — отметил член Европарламента Юозас Олекас.

Основной проблемой в Европе является недостаточный доступ к услугам по профилактике и тестированию: поздняя диагностика, низкий уровень лечения и профилактики. Более половины (53%) людей в европейском регионе диагностируются с опозданием, и каждый пятый не знает о своей инфекции ВИЧ. Это приводит к задержке лечения, увеличению смертности и дальнейшему распространению заболевания.

«Если власти Литвы сокращают количество больниц, то больше внимания следует уделять профилактике. Слияние Центра инфекционных болезней и СПИДа и Центра радиационной защиты с Национальным центром здравоохранения общества и ликвидация Государственного центра психического здоровья нанесут больший вред обществу и здоровью людей, чем запланированные финансовые выгоды. В этом отношении особое значение имеет работа по мониторингу и профилактике, проводимая Центром инфекционных болезней и СПИДа.

Необходимо решить проблему отсутствия доступа к лечению ВИЧ-инфекции в регионах Литвы: только в пяти крупных городах есть специалисты по лечению ВИЧ-инфекции. Например, весь Клайпедский регион обслуживают только два врача-инфекциониста. Следовательно, когда один из них заболеет, а другой в отпуске, люди, страдающие от указанных инфекционных заболеваний, не могут попасть к врачу, который выпишет лекарства, обеспечит лечение.

Согласно последним данным, в 2019 году в Литве зарегистрировано 3172 случая ВИЧ-инфекции, но только 43,21% инфицированных пациентов получали антиретровирусные препараты, которые предотвращают размножение вируса в клетках человека. Хотя в Литве внедряется хорошая практика комплексного ухода, ее необходимо применять в более широком масштабе, чтобы влиять на всю систему. Сегодня 90% случаев ВИЧ диагностируются в уязвимых группах (например, среди употребляющих наркотики).

Для эффективного решения этой проблемы Литва должна уделять приоритетное внимание образованию — повышению сознательности не только среди людей из групп риска, но и среди широкой общественности. В равной степени важно работать с профессионалами, помочь им приобрести необходимые навыки для выявления болезни и своевременного назначения эффективного лечения», — говорит социал-демократ Ю. Олекас.

Юозас ОЛЕКАС, европарламентарий, экс-министр здравоохранения Литвы, экс-министр охраны края Литвы