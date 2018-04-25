Прогноз не оправдывается?

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Литовский аналитик, экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас считает, что в Литве к 2050 году будет жить людей больше, чем прогнозирует Организация Объединенных Наций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее ООН спрогнозировала, что через 30 лет население балтийской республики будет равно 2,1 миллиона человек, из которых одна треть будет старше 65 лет.

Ж. Маурицас отметил, что прогноз ООН уже не соответствует действительности. Предполагалось, что за 2018 и 2019 годы население Литвы в сумме уменьшится почти на 79 тысяч человек, хотя реальная ситуация оказалась другой – сокращение всего на 14,6 тысячи.

ООН также предсказывала, что до 2050 года в Литве будет отрицательный баланс международной миграции, а потеря составит 200 тысяч жителей, но при этом стране прогнозируют «светлое будущее в экономике».