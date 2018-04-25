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Перекресток мнений

Прогноз не оправдывается?

Фото www.pixabay.com

Литовский аналитик, экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас считает, что в Литве к 2050 году будет жить людей больше, чем прогнозирует Организация Объединенных Наций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее ООН спрогнозировала, что через 30 лет население балтийской республики будет равно 2,1 миллиона человек, из которых одна треть будет старше 65 лет.

Ж. Маурицас отметил, что прогноз ООН уже не соответствует действительности. Предполагалось, что за 2018 и 2019 годы население Литвы в сумме уменьшится почти на 79 тысяч человек, хотя реальная ситуация оказалась другой – сокращение всего на 14,6 тысячи.

ООН также предсказывала, что до 2050 года в Литве будет отрицательный баланс международной миграции, а потеря составит 200 тысяч жителей, но при этом стране прогнозируют «светлое будущее в экономике».

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«Почему баланс международной миграции Литвы останется отрицательным, если экономика будет расти? Кроме того, он уже сейчас положительный (+10,8 тысячи в 2019 году, в январе 2020 года – 4050 иммигрировали, 3422 эмигрировали, также тенденции продолжатся и в этом году). Особенно странно, что другим странам Центральной и Восточной Европы прогнозируют положительный баланс миграции (за исключением стран Балтии и Польши)», – написал аналитик.

Ж. Маурицас предполагает, что такие анализы публикуют лишь в угоду Великобритании, чтобы «удержать бизнес, зависимый от трудолюбивой и дешевой рабочей силы».

По последним данным, в Литве проживают около 2,8 миллиона человек. Центр стратегического анализа правительства республики (STRATA) прогнозирует, что к 2050 году страна станет четвертой по темпам старения населения в Европе. Причиной послужат высокая эмиграция и низкий уровень рождаемости.

При этом ООН также делала и пессимистичный прогноз, согласно которому, к концу 2100 года население Литвы может сократиться до 960 тысячи человек.

Информация литовских СМИ      

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