Прогноз роста цен

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С июля 2021 года в Литве подорожают газ и электроэнергия, ожидается быстрый рост цен на товары и услуги, сообщает LRT, опираясь на данные экономистов.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что подорожает часть товаров, а причина подорожания — рост цен на сырье во всем мире. «В конце года мы можем увидеть рост инфляции больше чем на 5%, люди это ощутят. Это не будет последствием роста цен на электричество и газ – причиной будет подорожание практически всего сырья и труда», – сказал экономист. Старший экономист Центробанка Литвы Лаура Моцюнайте заметила, что рост цен виден уже сейчас, он обусловлен ростом спроса, вызванного пандемией. Тенденции видны по ценам в парикмахерских и других местах.