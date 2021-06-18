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Прогноз роста цен

Фото BFL/Томас Лукшис

С июля 2021 года в Литве подорожают газ и электроэнергия, ожидается быстрый рост цен на товары и услуги, сообщает LRT, опираясь на данные экономистов.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что подорожает часть товаров, а причина подорожания — рост цен на сырье во всем мире. «В конце года мы можем увидеть рост инфляции больше чем на 5%, люди это ощутят. Это не будет последствием роста цен на электричество и газ – причиной будет подорожание практически всего сырья и труда», – сказал экономист. Старший экономист Центробанка Литвы Лаура Моцюнайте заметила, что рост цен виден уже сейчас, он обусловлен ростом спроса, вызванного пандемией. Тенденции видны по ценам в парикмахерских и других местах. 

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«Медицинские услуги, услуги зубных врачей были ограничены во время пандемии, было ограничено предложение, поэтому сейчас вырос спрос на такие услуги. Мы видим, что это сказывается на росте цен», – заметила Л.Моцюнайте. Однако она отмечает, что рост цен должен быть временным, когда «не будет избыточного спроса, давление на цены должно снизиться». 

Напомним, что, по данным Департамента статистики, в мае инфляция по сравнению с апрелем выросла на 0,6%. Цены на товары и услуги в Литве растут пятый месяц подряд. Годовая инфляция в мае составила 3,6%, среднегодовая 1,2% (в апреле соответственно 2,5% и 0,9%). Электроэнергия для большинства потребителей с июля подорожает на 8%, а газ на 26-50%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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