Прогноз восстановления экономики

В ноябре прошлого года Swedbank уже снижал прогнозы роста на 2021 год до 4% (в августе ожидался показатель в 4,9%).

Экономист утверждает, что по причине своевременно не взятой под контроль второй волны пандемии восстановление литовской экономики будет несколько запаздывать, однако перспективы остаются позитивными.

В отличие от весны 2020 года, ожидания населения почти не ухудшились, и большинство на стыке годов видели более светлые перспективы экономики страны и собственные личные финансовые перспективы.

По мнению Swedbank, затянувшаяся вторая волна пандемии в Литве и в большинстве других стран Евросоюза уже вынудила государства Евросоюза более длительное время ограничивать мобильность бизнеса и населения, поэтому восстановление наиболее затронутых секторов задерживается.

Экономисты Swedbank основывались на предположении о том, что распространение вируса сильно замедлится во втором квартале года − благодаря этому можно будет отказаться от большинства ограничений.

Один из крупнейших рисков – Пакет мобильности

Н. Мачюлис считает, что самая большая неопределенность и главный риск для экономики Литвы связаны со вступающим в силу в 2022 году Пакетом мобильности ЕС и с возникающими в связи с этим вызовами для транспортного бизнеса.

«Среди всех государств Евросоюза немного таких, в которых сектор транспортировки и складирования составляет такую большую долю экономики. И как раз Пакет мобильности Еврокомиссии создает значительные риски для того, как в следующем году будет выглядеть автотранспортный сектор Литвы», – заявил Н. Мачюлис, представляя новейшее экономическое обозрение банка.

По его словам, именно по этой причине банк снизил с 4,7 до 4,2% прогноз роста ВВП Литвы на 2022 год.

«В национальном масштабе это не будет большим шоком, но в данное время мы это оцениваем как один из важнейших негативных факторов, и это одна из причин, по которой мы несколько снизили прогнозы роста ВВП на следующий год», – пояснил экономист.

По его словам, отмечаются и риски, связанные с Беларусью: насколько будет затронут транзит в Западную Европу, какое это окажет влияние на литовские компании.

Рост зарплат замедлится

Аналитики банка Swedbank подсчитали, что в этом году рост зарплат в Литве будет более скромным и составит около 5%. Это будет обусловлено более медленным повышением минимальной зарплаты, а также тем, что наиболее пострадавшие от кризиса сектора не будут спешить повышать зарплату.

«Мы прогнозируем, что в этом году рост будет более сдержанным, составит около 5%, это связано с более медленным повышением минимальной месячной зарплаты и, конечно, с тем, что наиболее затронутые кризисом сектора не будут спешить повышать зарплаты, и там эти возможности очень быстро не появятся», – сказал Н. Мачюлис.

Прогнозируется, что в этом году инфляция повысится до 2%, а более значительно вырастет в 2022 году – превысит 3%.

Средняя начисленная зарплата в Литве (брутто) в третьем квартале 2020 года составила 1454,8 евро – на 10,4% больше, чем в июле-сентябре 2019 года, сообщил Департамент статистики.

Литва одной из первых среди Балтийских стран достигнет докризисного уровня

Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в третьем квартале достигнет докризисного уровня 2019 года, хотя ее рост в этом и в следующем году будет медленнее, чем экономики Латвии и Эстонии, утверждает Н. Мачюлис.

По его словам, такую динамику можно объяснить «базовым эффектом» – спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем других Балтийских стран.

«Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых низких среди Балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, мы не меняли свой прогноз падения ВВП в 2020 году на 1,7%, но фактически показатель будет близок к этому. Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, бывшего до пика», – сказал Н. Мачюлис.

По его словам, банк прогнозирует, что Латвия и Эстония достигнут докризисного уровня в последнем квартале 2021 года, а некоторые страны Евросоюза, например, Италия, вернутся к прежнему уровню лишь в 2023 году.