Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году — на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Соответствующее обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. «Чтобы добиться этого, нам необходимо работать вместе», — заявил генеральный директор шведской компании Scania Хенрик Хенрикссон.

Такой альянс в тесном партнерстве с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует, по его словам, сосредоточить внимание на аккумуляторных технологиях, водороде, экологически чистых видах топлива. На новые технологии объединение потратит 50-100 млрд евро. Автопроизводители также выступили за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.

«Если политики продолжат субсидировать ископаемое топливо, нам будет очень трудно (выполнить обязательства — прим.ТАСС), — констатирует Хенрик Хенрикссон. — Необходимо изменить подход наших клиентов, а также клиентов наших клиентов».

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил на минувшей неделе задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента и предполагавшие сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение подобных норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.