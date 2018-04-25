Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

«Злоупотребляя своим служебным положением, подозреваемые предоставляли банковские кредиты контролируемым ими предприятиями, и таким образом было расхищено более 40 млн евро», – сказал на пресс-конференции Р. Шадянецас.

По его словам, полученные преступным путем средства были легализованы через счета 80-и юридическим и физическим лицам, за эти средства было приобретено недвижимое имущество, часть денег пошла на увеличение уставного капитала зарегистрированной в Беларуси компании.

Р. Шадянец сказал, что в другом, еще не завершенном деле, которое связано с крахом Ukio bankas, размер ущерба еще уточняется. Прокуроры полагают, что ущерб будет «в разы больше».

По словам У. Вичинаса, дело планируется передать в суд в этом году. Он сказал, что правоохране Литвы сейчас доступны все подозреваемые, за исключением скрывающегося в России В. Романова.

Прокуроры утверждают, что имущество всех подозреваемых арестовано и его должно хватить для покрытия ущерба, установленного в этой части дела.

В. Романову принадлежало 65% капитала Ukio bankas. В мае 2013 года он уехал в Россию, был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года В. Романова был задержан в Москве, но вскоре освобожден, а в августе того же года Россия информировала, что В. Романову предоставлено убежище.

В июне 2018 года в Литве было принято решение судить В. Романова заочно. Вильнюсский участковый суд тогда признал его подозреваемым, который недоступен для правоохраны Литвы в проведении досудебного расследования его преступных деяний.