default image
Германия готова к борьбе против коронавируса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду

Подробнее...
default image
Латвия не планирует снижать использование пестицидов

Подробнее...
default image
Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

Подробнее...
default image
Верховный суд США разрешил Белому дому ужесточить выдачу грин-карт предполагаемым нахлебникам

Подробнее...
default image
Сейм Литвы установил штрафы за часть пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям

Подробнее...
default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Подробнее...
default image
Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве

Подробнее...
default image
Дания - наименее коррумпированная страна в мире

Подробнее...
default image
Кому жители доверяют?

Подробнее...
default image
Крупнейший аквапарк Польши откроют в феврале

Подробнее...
default image
Президент с супругой почтили память жертв Холокоста в Польше

Подробнее...
default image
В Каталонии пустующее два года жильё будут считать «свободным»

Подробнее...
TOP,Новости,Происшествия

Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

  • Фото BFL/Райтиса Плаукса

Литовские прокуроры, завершившие досудебное расследование о разбазаривании имущества обанкротившегося семь лет назад банка Ukio bankas, говорят, что предъявили подозрения 13-и человекам, в том числе – крупнейшему акционеру банка Владимиру Романову. Они подозреваются в хищениях более 40 млн евро.

  • Фото BFL/Tomas Lukšys

Это подтвердил на пресс-конференции прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Угнюс Вичинас.

«В расследовании подозрения предъявлены 13-и лицам, подозревается, что они действовали организованной группой. Среди них главный акционер банка (В. Романов – BNS), а также бывшие члены наблюдательного совета, правления банка», – сказал У. Вичинас на пресс-конференции во вторник.

Начальник Управления по специальным задачам Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шадянецас сказал, что, по новейшим подсчетам, подозреваемые расхитили более 40 млн евро банковских средств.  

реклама

«Злоупотребляя своим служебным положением, подозреваемые предоставляли банковские кредиты контролируемым ими предприятиями, и таким образом было расхищено более 40 млн евро», – сказал на пресс-конференции Р. Шадянецас.

По его словам, полученные преступным путем средства были легализованы через счета 80-и юридическим и физическим лицам, за эти средства было приобретено недвижимое имущество, часть денег пошла на увеличение уставного капитала зарегистрированной в Беларуси компании.

Р. Шадянец сказал, что в другом, еще не завершенном деле, которое связано с крахом Ukio bankas, размер ущерба еще уточняется. Прокуроры полагают, что ущерб будет «в разы больше».

По словам У. Вичинаса, дело планируется передать в суд в этом году. Он сказал, что правоохране Литвы сейчас доступны все подозреваемые, за исключением скрывающегося в России В. Романова.

Прокуроры утверждают, что имущество всех подозреваемых арестовано и его должно хватить для покрытия ущерба, установленного в этой части дела.

В. Романову принадлежало 65% капитала Ukio bankas. В мае 2013 года он уехал в Россию, был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года В. Романова был задержан в Москве, но вскоре освобожден, а в августе того же года Россия информировала, что В. Романову предоставлено убежище.

В июне 2018 года в Литве было принято решение судить В. Романова заочно. Вильнюсский участковый суд тогда признал его подозреваемым, который недоступен для правоохраны Литвы в проведении досудебного расследования его преступных деяний.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600