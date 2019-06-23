Проведи лето с пользой

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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«Sveikas miestas» вместе с «Vilniaus miesto parkai» приглашает вас активно провести летнее время в самых красивых парках столицы. Бесплатные занятия различными видами спорта и оздоровительные мероприятия будут проводиться в июне, июле и августе в парках Вингис, Озо, в Бернардинском саду, на площадях Лукишкес и Пятраса Цвирки.

Для участия в зарядках достаточно иметь с собой бутылку воды, коврик или одеяло. Также тренеры рекомендуют надеть униформу, не сковывающую движений. Предварительная регистрация на открытые тренировки не обязательна.

Breathe Life в парке Вингис

С 5 июня (каждую среду) до конца июля можно будет участвовать в сеансах осознанного дыхания вместе с профессиональным инструктором Шарон Лыникайте (with Sharon Lynikaite). В августе каждый, кто хочет научиться различным техникам дыхания, сможет это сделать в четверг 8 и 22 августа. Занятия проводятся напротив сцены. Начало в 18.30. Вы должны иметь с собой коврик и одеяло.

С 6 июня (каждый четверг) в 19.00 проводится специальная тренировка для укрепления спины. Их ведет Моника Миляускайте, тренер спортивного зала Фабийонишкес. Участников тренинга ждут на поляне перед сценой.

Тренировка в парке Озо

С 5 июня (каждую среду) в 18.30 в парке Озо с тренерами MyFitness Lithuania проводятся различные тренировки. Фитнес-клуб организует занятия для всех — как низкой, так и высокой интенсивности.

В Бернардинском саду — оздоровительные упражнения и медитация

С 1 июня приглашаются все желающие на занятия цигун (система упражнений для здоровья и медитации). Занятия проходят на лугу, возле фонтана по субботам — с 7.00. до 8.30 и по понедельникам — с 18.00 до 19.30. Участникам для занятий желательно иметь коврик, одеяло и подушку.

Йога на площади Лукишкес

С 3 июня (каждый понедельник) в 18.00 на Лукишкской площади балом правит йога. Уроки йоги ведет международный преподаватель йоги RYT RPYT (мультистиль) — AI YOGA Айгусте Каралюнайте. На уроках йоги Айгусте использует различные стили йоги: начиная от дыхательных упражнений и заканчивая различными упражнениями йоги в соответствии с потребностями учеников. Тренировки подходят для людей всех возрастов, независимо от их физической подготовки.

В обеденный перерыв

С 6 июня (каждый четверг) центр «Sanus» приглашает вас провести обеденное время в сквере Пятраса Цвирки. В июне, июле и августе каждый, кто хочет активно провести день, приглашается с 12.00. до 12.30 на специальные оздоровительные упражнения с кинезитерапевтами центра, тренерами.

Под открытым небом

Сянюния Вильнюсского микрорайона Жверинас приглашает совершенно бесплатно заняться зарядкой под открытым небом. Каждую неделю по четвергам в 18.30 всех желающих ожидают в Жверинасе возле пешеходного моста в парк Вингис. Тренировки проводятся с 6 июня, за исключением 15 августа, когда в Литве отмечается государственный праздник Жолинес. Отметим, что обязательной регистрации нет. Более подробную информацию о тренировках можно найти на странице madeinvilnius.lt.

Каунас для школьников

В Каунасе с 3 июня проводятся бесплатные тренировки для учащихся школ. Всех желающих ожидают тренировки по йоге и зумбе, а также силовые и функциональные тренировки. Каунасские организаторы говорят, что всем желающим достаточно надеть удобную форму для тренировок, принести с собой коврик, бутылку воды и, конечно, не забыть захватить друзей. Тренировки будут проходить в 4-х разных местах Каунаса: парках Кальнечу, Антакальне и Ажуолино, а также на острове Нямунаса. Как и бесплатные тренировки в столице, тренировки в Каунасе не требуют предварительной регистрации, а более подробную информацию можно найти на странице kaunas.kasvyksta.lt.

Подготовлено по сообщениям СМИ