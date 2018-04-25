Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60 процентов населения

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа 60 процентов населения и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75 процентов, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на vedomosti.ru.

Путин также поручил провести диспансеризацию без очередей и бесплатную вакцинацию от гриппа. Кроме того, президент поручил обеспечить возможность записываться на медосмотры и прививки дистанционно, а также при необходимости организовать доставку людей к месту вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступной в октябре. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Российская вакцина от коронавируса, которая получила название «Спутник V», поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ.

Вакцина будет доступна в двух формах — жидкой и лиофилизированной. Как сообщает Минздрав РФ, вакцина позволяет сформировать длительный иммунитет.