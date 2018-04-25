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Путин прокомментировал возможность ядерной войны

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания клуба «Валдай», что надеется, что в Вашингтоне еще не принято окончательное решение по ДРСМД.

Как сообщают российские СМИ, Владимир Путин в своем выступлении выразил надежду, что шанс урегулировать ситуацию остается.

Источники пишут, что Россия не будет молчать и зеркально ответит США на выход из соглашения и размещение ракет меньшей и средней дальности.

Российский лидер также обратил внимание на тот факт, что США провели испытания запрещенной договором ракеты.

Владимир Путин заявил, что что Вашингтону следовало бы «хотя бы сделать небольшую паузу».

На вопрос одного из политологов, который поинтересовался у президента, насколько мир близок к Апокалипсису, Владимир Путин ответил, процитировав ранее сказанные собственные слова, что «все агрессоры сдохнут, а мы попадем в рай».

При этом российский президент подчеркнул, что все люди «одинаково равны перед Господом». Он дополнил, что в настоящее время ситуация в ракетно-ядерной сфере не улучшилась, а даже ухудшилась.

Причиной тому стал выход США из договора о ракетах меньшей и средней дальности.

024.by
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