default image
Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике

Подробнее...
default image
ЕС обсуждает санкции в отношении Турции

Подробнее...
default image
В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия

Подробнее...
default image
Специалисты ВС Литвы начали тестировать комплексы NASAMS

Подробнее...
default image
Hollister открыла новый завод в Каунасской СЭЗ

Подробнее...
default image
Украина и Беларусь подписали 17 соглашений на Форуме регионов

Подробнее...
default image
Плата за загрязняющие выбросы автомобилей может активизировать торговлю

Подробнее...
default image
Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку

Подробнее...
default image
Литва просит пять производителей дать пояснения по составу пищевых продуктов

Подробнее...
default image
Трамп одобрил безвиз для поляков

Подробнее...
default image
Путин прокомментировал возможность ядерной войны

Подробнее...
default image
Президент продлил премьеру, лечащемуся от лимфомы, возможность отсутствия на работе

Подробнее...
default image
В Литве завершились "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Президент Молдовы предлагает лишать водителей транспорта за частые нарушения

Подробнее...
default image
Blackstone завершила сделку по покупке Luminor стоимостью 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Более тысячи человек заболело, 18 умерло в США из-за вейпинга

Подробнее...
default image
Туристы пытались вынести чемодан еды из отеля в Турции

Подробнее...
default image
GetJet Airlines начала выполнять полеты в Канаде

Подробнее...
default image
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

Подробнее...
default image
«Покупатели полагают, что пришло время воссоздать польско-литовское княжество»

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Трамп одобрил безвиз для поляков

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 октября, заявил, что подписал введение безвизового режима для Польши, сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что предоставит Польше доступ к Программе безвизового въезда, которая предоставляет гражданам стран-участниц поездки в Соединенные Штаты для бизнеса или туризма на срок до 90 дней без визы.

Напомним, в июне Трамп заявил, что решение об отмене виз полякам будет принято в течение трех месяцев.

По его словам, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

korrespondent.net
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!