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Путину запретили въезд в Канаду

Фото Фонд Росконгресс

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что гражданам России, попавшим под канадские санкции, запрещен въезд в страну. В списке около 1000 человек, в том числе президент РФ Владимир Путин.

«Канада поддерживает Украину, ставшую жертвой жестокого нападения путинского режима. Россия должна понести ответ за свои преступления. Поэтому мы запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 человек, в том числе Путину и его сообщникам», — сообщил он в социальной сети Twitter.

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В списке также находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, предприниматель Роман Абрамович, дочери президента Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Отметим, что западные страны до сих пор избегали вводить санкции против российского президента, ограничиваясь его приближенными.

NEWSru.co.il

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