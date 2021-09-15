Пяти афганцам предоставят возможность просить убежище – Р. Любаевас

Применив временные меры защиты, ЕСПЧ на прошлой неделе не разрешил литовским пограничникам отправить пятерых афганцев обратно в Беларусь.

Служба охраны госграницы Литвы подтвердила во вторник вечером, что указанные пять афганцев были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от литовской границы с Беларусью.

Эти мигранты ранее, после решения ЕСПЧ были задержаны на территории Литвы, однако тогда их развернули и вернули в Беларусь.

«Все незаконных мигранты, которых задерживают у госграницы, задерживают на литовской территории. К сожалению, господин Лукашенко пока не предоставил сотрудникам СОГГ полномочий задерживать незаконных мигрантов на белорусской стороне. Физически все незаконные мигранты, которые пытаются нелегально попасть в Литву, задерживаются на территории Литвы, у государственной границы», – сказал Р. Любаевас.

Однако он подчеркнул, что в этих случаях применяются меры, предусмотренные постановлением министра внутренних дел Агне Билотайте, которое дает пограничникам право не впускать лиц, прибывших в страну нелегально.

«На минувшей неделе эти нелегальные мигранты также были задержаны на государственной границе, были на территории Литвы. Мы никогда не утверждали, что их не пускали на территорию Литвы. Они находились в Литве и их на самом деле вернули, потому что решение было принято, поскольку пытались нелегально выехать в Литву и были возвращены», — сказал глава СОГГ.

На прошлой неделе глава он заявлял, что у службы нет «объективных данных о том, что указанные афганские граждане в настоящее время находятся на территории Литовской Республики».

Во вторник он сказал, что на этот раз мигранты были впущены с учетом решения ЕСПЧ, и что было «много неопределенностей, которые нам действительно необходимо выяснить».

«Эта история обрастает различными фактами, то эти мигранты находятся на территории Литвы, то их нет на территории Литвы, они есть, их нет. СОГГ ставят в ситуацию, когда мы, не имея возможности доказать их присутствие на территории Литвы, мы находимся в очень сложной ситуации», — сказал Р. Любаевас.

Убежища еще не просили

Задержанных во вторник на границе с Беларусью мигрантов доставили на погранзаставу в Пушкяй, где им оказали необходимую помощь и накормили.

По словам Р. Любаеваса, пока они не просили убежища в Литве.

«Нелегальные мигранты еще спят, вчера они убежища не просили», – сказал в в среду утром командующий литовскими пограничниками.

Он отметил, что во вторник мигрантов не информировали о такой возможности, однако это будет сделано в среду, «после того, как они проснутся».

Пришили из Беларуси, глава СОГГ называет ситуацию спектаклем

По его словам, пограничники, задержавшие мигрантов, провели дополнительную проверку и определили место пересечения ими границы. Было установлено, что они прибыли в Литву из Беларуси до задержания путем пересечения границы в недопустимом месте.

Как и на прошлой неделе, у мигрантов не было никаких документов, они лишь показали имеющиеся в телефонах копии

«После факта нарушения государственной границы сотрудники Службы охраны госграницы провели дополнительную проверку участка границы, было определено место нарушения государственной границы. (…) Там видны следы из Беларуси на территорию Литвы. Был привлечен кинолог СОГГ с собакой, которые после выполнений действий по отслеживанию следов, привел наших сотрудников с места нарушения государственной границы до места задержания и обнаружения нелегальных мигрантов », — сказал Р. Любаевас.

«Это позволяет нам утверждать, что нелегальные мигранты пришли на территорию Литвы, нарушив государственную границу в определенном месте», — сказал он.

Главный пограничники назвал сложившуюся в данный момент ситуацию спектаклем, режиссер которого, по его словам, «находится по другую сторону границы, в Беларуси».

«К сожалению, в этом спектакле важную роль играют и некоторые граждане Литвы», – сказал он.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.