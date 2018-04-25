Р. Карбаускис обратился в ССР в связи с карьерным ростом связанных с Р. Масюлисом лиц

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис в четверг сообщил, что обратился в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьерного роста лиц, связанных с бывшим министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом.

Р. Карбаускис утверждает, что группа связанных лиц «последовала» за Р. Масюлисом на государственные предприятия, поэтому он просит разъяснить, была ли их карьера прозрачной и не были ли созданы предпосылки для возникновения коррупции.

«Группа связанных различными связями между собой лиц просто следует за Р. Масюлисом – когда он работает на Klaipedos nafta, она трудоустраивается в этой компании. Потом, когда он стал министром энергетики, (эта группа) перебирается на работающие в энергетическом сектора госпредприятия, а когда он занимает должность министра транспорта – еще раз перемещается в направлении подчиненных Министерству транспорта предприятий», – сказал для пресс-релиза Р. Карбаускис.

В распространенной для СМИ схеме приводится информация о карьере главы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантаса Бартушки, председателя правления этой компании Ромаса Швядаса, члена правления компании Ромаса Зукаса, главы Вильнюсских теплосетей Геримантаса Баканаса, бывшего руководителя Государственной службы лесничества Марюса Пулкаунинкаса и еще восьми человек.