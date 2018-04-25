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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Р.Карбаускис предложил пост спикера Сейма В.Чмилите-Нильсен, но получил отказ

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис подтвердил, что предложил лидеру Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен принять участие в выборах спикера Сейма и заявил ей о поддержке своей фракции.

Р.Карбаускис сказал, что сделал такое предложение, ценя её компетенцию.

«Я предложил ей принять участие в выборах спикера Сейма», — сказал Р.Карбаускис BNS в четверг вечером.

«Я сказал ей, что она получит большую поддержку нашей фракции и, возможно, других фракций. Она — очень яркий потенциальный кандидат и, безусловно, могла бы стать отличным спикером Сейма», — добавил он.

Р.Карбаускис сказал, что В.Чмилите-Нильсен получила бы поддержку, даже если бы либералы не присоединились к правящему большинству.

«Я никогда не стал бы говорить с лидером фракции и партии Движения либералов, если бы это не была В.Чмилите. Я смотрю на неё как на личность, достойную уважения личность», — сказал Р.Карбаускис.

В.Чмилите-Нильсен сообщила BNS, что Карбаускис обещал поддержать её кандидатуру на пост спикера Сейма на встрече во вторник, которую состоялась по его инициативе.

По словам Чмилите-Нильсен, она отклонила это предложение, поскольку не хотела, чтобы фракция стала инструментом для решения проблем правящих властей.

«Позиции или высокие позиции в Сейме второстепенны и это не мой приоритет. Вот почему, посоветовавшись с членами нашей фракции, я решила отказаться от предложенной мне позиции спикера Сейма», — сказала лидер либералов.

Р.Карбаускис неоднократно призывал спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса уйти в отставку с тем, чтобы его пост перешёл к представителю Социал-демократической рабочей партии Литвы, однако глава парламента не соглашается добровольно уйти в отставку.

В этом месяце Пранцкетис вышел из Союза крестьян и «зелёных» Литвы.

Председатель Сейма избирается тайным голосованием.

BNS
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