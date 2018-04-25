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Суд в Германии разрешил называть ультраправого политика фашистом

Фото facebook.com

Административный суд в Германии по срочной процедуре вынес решение, в котором разрешил называть лидера ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) в Тюрингии Бьорна Хёке фашистом, сообщает Tagesspiegel. 

В судебном споре речь шла о демонстрации в городе Айзенах. Митинг получил название «Протест против расистской AfD, особенно против фашиста Хёке». 

Городская администрация Эйзенаха не хотела этого позволить, потому что видела в таком названии угрозу личным правам Хёке и общественной безопасности. Организаторы демонстрации обратились в суд, сославшись на свободу слова. Они также представили цитаты Хёке, и объяснили, почему считают уместным называть политика фашистом. 

Суд решил, что организаторы акции привели достаточно правдоподобные аргументы, и их оценочное суждение «возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах». 

korrespondent.net
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