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Р. Кароблис благодарит министра обороны Португалии за вклад в безопасность региона

Фото kam.lt

Во вторник литовский министр обороны Раймундс Кароблис поблагодарил находящегося в Литве министра обороны Португалии Жоао Кравиньо за вклад его страны в безопасность региона Балтийского моря.  

С июля в Литве на несколько месяцев дислоцированы 150 португальских военных, которые участвуют в учениях и тренировках вместе с литовцами. Дислокация португальских ротационных сил в Литве способствует не только укреплению взаимодействия наших сил, обмену опытом, но и повышает осознание преобладающих в регионе реалий безопасности партнерами южного фланга», – цитируются в пресс-релизе словам Р. Кароблиса.

Португальский министр отмечает, что его визит в Литву является «проявление солидарности с другом и союзником».

«Португалия и Литва представляют НАТО и Евросоюз, и, невзирая на нашу географию, наша безопасность и будущее взаимосвязаны. Лично для меня эта встреча была очень полезной, она помогла глубже понять, как мы можем далее работать, борясь с общими вызовами», – сказал Ж. Кравиньо.

Министры обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, укрепления региональной обороны, приближающиеся встречи министров обороны НАТО и саммит альянса, оборонные инициативы ЕС. 

До этого Ж. Кравиньо посетил дислоцированных в Клайпеде португальских военных. 

Военные этой страны дислоцируются в Литве уже третий раз с 2014 года, когда после аннексии Россией Крымского полуострова Украины и поддержки сепаратистов на востоке этой страны, некоторые страны НАТО начали присылать военных в Балтийский регион с ротацией на несколько месяцев. 

Сходные ротационные силы в Литве дислоцировали Бельгия, Чехия, Дания, США, Польша, Люксембург, Венгрия и Германия. 

Португалия четыре раза принимала участие в миссии Балтийского воздушного патрулирования, направляла военных в действующий в Вильнюсе небольшой штаб НАТО. 

BNS

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