Венгрия вновь будет осуществлять миссию воздушного патрулирования в Литве в 2022 году

Фото kam.lt

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Венгерские военные, которые сейчас выполняют миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО с базы ВВС в Шяуляй, вновь примут в ней участие в 2022 году, подтвердил находящийся в Литве с визитом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Фото kam.lt

Как сообщило литовское министерство иностранных дел, глава венгерской дипломатии сообщил об этом обязательстве, когда посещал венгерских военных на базе ВВС Литвы в Шяуляй.

«Мы благодарны Венгрии за ее солидарность и поддержку в обеспечении безопасности Балтийских государств и региона», – отметил в пресс-релизе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Контингенты миссии воздушного патрулирования в странах Балтии меняются каждые четыре месяца. Миссия осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

Венгрия уже во второй раз участвует в этой миссии НАТО с базы в Шяуляй с четырьмя истребителями JAS Gripen и почти сотней военных воздушных сил.

Главы МИД Литвы и Венгрии также обсудили вопросы региональной безопасности, повестку работы Евросоюза, положение в Украине, отношения с Россией, двухсторонние отношения и прочие темы.

Л. Линкявичюс подчеркнул необходимость сохранения внимания ЕС и евроатлантического единства в вопросе санкций в отношении России и помощи Украине.

Литва и Венгрия сотрудничают в оборонной сфере с 1997 года, венгерские военные постоянно участвуют в военных учениях в Литве, участвуют в подготовке учений ВВС Литвы.

Венгрия также была первым государством НАТО после США, приславшим ротационные силы в Литву в 2014 году после аннексии Крыма Россией и конфликта в Восточной Украине.

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